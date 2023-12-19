《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家發改委召開全國發展和改革工作會議

。會議表示，將加強經濟監測預測預警和政策預研儲備，鞏固和增強經濟回升向好態勢；要進一

步全面深化改革、強化創新驅動，持續激發經濟發展動力活力。

發改委稱，要加力提效用好２０２３年增發１萬億元人民幣國債、中央預算內投資、地方政

府專項債券等政府投資，更大力度激發民間投資；要把農業轉移人口市民化擺到更加突出位置，

以城市群、都市圈為依托構建大中小城市協調發展格局。



＊將加快建設全國統一大市場，優化產業布局＊



會議指出，堅決落實「兩個毫不動搖」，推動各類所有制企業協同發展，聚焦「牽一髮而動

全身」的重點領域和關鍵環節推進改革攻堅。將加快建設全國統一大市場，優化產業布局，實施

營商環境改進提升行動，抓好招商引資領域突出問題整治。促進民營經濟發展壯大，從制度和法

律上把對國企民企平等對待的要求落下來，從政策和輿論上營造鼓勵支持民營經濟發展的良好環

境，從個案和整體上協調解決制約民營經濟發展的問題。

要鞏固外貿外資基本盤。加快推動新舊動能轉換，培育壯大未來產業，推動傳統產業轉型升

級，大力發展數字經濟，以科技創新引領現代化產業體系建設。



＊更大力度激發民間投資，建重點產業常態化項目推送機制＊



在更好發揮有效投資關鍵作用上，發改委指出，要更大力度激發民間投資，建立重點產業常

態化項目推送機制，鼓勵更多民間資本參與國家重大工程項目和補短板項目建設。強化項目謀劃

儲備，分級分領域持續儲備一批既利當前、又利長遠的高質量項目。

同時，更好統籌消費和投資，推動消費持續擴大，培育更多消費新業態新熱點，形成消費和

投資相互促進的良性循環。此外，還要進一步發揮中長期規劃和年度計劃的導向作用，切實推動

國家重大戰略部署有效落地。

發改委稱，結合中期評估推進「十四五」規劃落實，研究提出「十五五」經濟社會發展基本

思路。要編制實施好年度計劃，積極推動新型城鎮化、鄉村振興、區域協調發展等重大戰略年度

重點工作。

