《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李強１８日主持召開國務院常

務會議，聽取關於加快建設全國統一大市場工作進展的匯報，討論通過《關於推動疾病預防控制

事業高質量發展的指導意見》，審議通過《煤礦安全生產條例（草案）》等法規。

會議指出，要加快完善市場准入、產權保護和交易、數據信息、社會信用等方面的基礎性制

度，積極穩妥推進財稅、統計等重點領域改革，加大先行先試探索力度，把有利於全國統一大市

場建設的各項制度規則立起來。要深入開展市場分割、地方保護等問題專項整治，加大典型案例

通報力度，把不利於全國統一大市場建設的各種障礙掣肘破除掉。



＊加強傳染病監測預警、應急處置＊



會議指出，要健全聯防聯控工作機制，加強傳染病監測預警、應急處置、救治等能力建設，

健全分級分層分流救治機制，毫不放鬆抓好當前傳染病防控工作。

會議審議通過《煤礦安全生產條例（草案）》、《國務院關於修改部分行政法規和國務院決

定的決定（草案）》和《國務院關於修改〈消耗臭氧層物質管理條例〉的決定（草案）》，要求

深入組織普法宣傳，切實抓好法規實施，加強監督檢查執法，把各項法規落到實處。

會議指出，最近全國多地出現強雨雪強寒潮天氣，對群眾生產生活帶來較大影響。要切實加

強氣象信息監測研判，深入排查整治交通、能源等重點領域風險隱患，做好能源保障和保暖保供

，加強重要民生商品保供穩價，確保人民群眾溫暖過冬、安全過冬。

