《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家發改委新聞發言人李超在發布會表示

，近期，中國遭遇今年入冬以來的最強寒潮，多地出現大範圍的強雨雪天氣，對能源電力供應和

保暖保供帶來較大影響。目前，全國用電用氣需求處於歷史高位。１２月１７日，全國最高用電

負荷１２﹒４２億千瓦、用氣量１４﹒２３億立方米，分別比去年供暖季峰值高出８３００萬千

瓦、１﹒０８億立方米，創下供暖季歷史新高。

為做好強寒潮天氣應對，發改委會同煤電油氣運保障工作部際協調機制各成員單位和有關地

方，在寒潮來臨前提前研判並進行準備，在寒潮期間加強資源統籌調度，全力增加電力、天然氣

頂峰保供能力，快速協調解決局部區域不平衡問題，本輪寒潮全國能源供應能夠得到有效保障。



＊全國統調電廠存煤保持在２億噸以上、可用２６天＊



從今年供暖季能源保供總體形勢看，入冬以來全國能源保供總體形勢良好，具體來看：一是

能源生產供應有保障。進入供暖季以來，全國煤炭產量保持高位；日均發電量２５５﹒６億千瓦

時、同比增長８﹒７％；天然氣供應充足，日均供應量１２﹒５億立方米、同比增長５﹒８％。

二是資源儲備有保障。目前全國統調電廠存煤保持在２億噸以上、可用２６天。全國煤電非

計劃停運和出力受阻容量處於歷史同期較低水平。天然氣儲備能力較去年大幅提升，地下儲氣庫

、ＬＮＧ儲罐可動用氣量均處於較高水平，成品油庫存保持高位。

三是民生用能有保障。提前落實民生保供資源，簽足簽實發電供熱用煤、天然氣中長期合同

。督促各地切實擔起民生用能保障主體責任，壓實供能供熱企業直接保供責任。

