《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院副總理、中俄總理定期會晤委員會

中方主席何立峰同俄羅斯副總理、委員會俄方主席切爾內申科１８日在北京共同主持中俄總理定

期會晤委員會第二十七次會議。何立峰表示，中方願同俄方一道，進一步落實好兩國領導人達成

的重要共識，深入謀劃好下一步合作重點，為中俄總理第二十八次定期會晤認真做好準備。要把

準合作方向，加強統籌協調，保持雙邊貿易投資的良好勢頭。推進重點項目實施，積極拓展合作

領域。進一步完善委員會機制建設。

何立峰指出，中俄經濟互補性強，利益深度交融。今年以來，在兩國元首的戰略引領下，各

層級交流更趨活躍，貿易合作成果豐碩，戰略性大項目穩步實施，互聯互通加快推進，金融、產

能、科技、通信、海關、環保、城建等領域合作富有成效，展現出蓬勃的生機和活力。

切爾內申科表示，俄方願同中方保持密切溝通，推動俄中務實合作不斷向前發展。

雙方圍繞經貿、工業、農業、科技、交通、金融等領域合作進行了深入溝通交流，達成一系

列互利共贏的成果和共識。

