《經濟通通訊社１９日專訊》據《上海證券報》報道，內地債券市場在支持民營經濟發展方

面呈現出明顯的結構變化：民企信用債市場融資持續收縮，但可轉債市場融資愈發活躍。統計數

據顯示，在民企債券融資中，可轉債發行佔比已由２０１７年的５﹒２％上升至２０２２年的

３２﹒４％。今年前三季度，這一比重更是上行至３４﹒９％。

對於可轉債市場愈發活躍的原因，分析人士認為，發行人通過讓渡未來債轉股可能形成的超

額收益，在債性條款部分獲得更大自主權，即轉債發行期限長，票面利率顯著低於同期限普通信

用債利率，並可通過債轉股降低實際到期還本付息壓力，更加契合民企長期資金需求。截至

２０２３年９月底，已退市轉債中轉股率９９％及以上的佔比近七成。

東方金誠發布的研究報告指出，對於民企發行人而言，可轉債存續期間的實際付息壓力要明

顯小於信用債。同時，由於絕大部分可轉債最終都實現了從債權到股權的轉化，民企發行人發行

期末還本壓力也可極大減輕。

該研報還表示，轉債發行期限普遍為６年，基本符合企業從建設投產到後期現金流收益攤銷

前期投入成本所需的生產運營周期，能更好滿足民企長期融資需求。（ｌｃ）

