《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》摩根大通中國首席經濟學家朱海斌日前在

線上出席「Ａｌｐｈａ投資峰會」時表示，大概率中國明年經濟增長目標和今年一樣定在５％左

右。財政赤字率可能維持在３﹒８％。廣義的財政政策會跟今年基本相當或者略有上升，基準情

形假設是增加０﹒１個百分點，所以財政政策對於經濟增長會起到更加積極的影響。

貨幣政策方面，他指出，明年基本上利率政策和信貸政策上會維持跟今年類似，尤其在美國

聯儲局利率政策出現轉變前後，人行會重新啟動降息，明年約降１０個點子。同時，還會有三次

降準，每次為２５基點。明年的信貸增速基本上維持在９﹒５％左右，跟今年的水平比較接近。

另外，他提到，明年在結構性貨幣政策上可能會有所發力。具體來說，人行可能會有萬億人

幣規模的支持來穩定房地產市場，解決金融風險，也就是地方政府隱性債務問題。這對於

２０２４年達成５％的增長目標會有非常明顯的幫助。因為如果沒有人行的應對，明年大概率房

地產市場頹勢仍然會延續，房地產投資可能仍然會下跌８％－１０％，但如果有１萬億左右的針

對保障房和城中村改造的支持，等同於今年房地產投資總規模的８％，明年的房地產投資降速整

體來講可能會收窄到２％－４％，這是對明年經濟理解的一個非常重要的因素。

