《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海海關統計數據顯示，今年前１１個月

，上海市進出口總值３﹒８６萬億元（人民幣．下同），同比增長１﹒２％，創歷史新高。其中

，出口１﹒５９萬億元，增長１﹒７％；進口２﹒２７萬億元，增長０﹒８％；貿易逆差

６８３５﹒７億元，收窄１﹒４％。

前１１個月，上海對澳洲、瑞士、新加坡等國家進出口分別增長１９﹒６％、１３﹒５％和

１１﹒９％。此外，對「一帶一路」國家出口５３３８﹒６億元，增長６﹒６％；對ＲＣＥＰ其

他成員國出口４５３９﹒２億元，增長５﹒９％。

前１１個月，上海集成電路出口１６７３﹒３億元，增長１２﹒６％，拉動出口增長１﹒２

個百分點；船舶出口３６７﹒７億元，增長４７﹒７％，拉動出口增長０﹒８個百分點。此外，

「新三樣」產品共計出口１５９３﹒２億元，增長４５﹒１％，拉動出口增長３﹒２個百分點。

其中，出口電動載人汽車１１５０﹒９億元，增長４５﹒３％；鋰電池３５８﹒２億元，增長

５６﹒５％；太陽能電池８４億元，增長９﹒１％。

