  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/12/2023 16:50

《駐滬專電》首１１月上海市外貿規模創新高，進口增長０﹒８％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海海關統計數據顯示，今年前１１個月
，上海市進出口總值３﹒８６萬億元（人民幣．下同），同比增長１﹒２％，創歷史新高。其中
，出口１﹒５９萬億元，增長１﹒７％；進口２﹒２７萬億元，增長０﹒８％；貿易逆差
６８３５﹒７億元，收窄１﹒４％。
　　前１１個月，上海對澳洲、瑞士、新加坡等國家進出口分別增長１９﹒６％、１３﹒５％和
１１﹒９％。此外，對「一帶一路」國家出口５３３８﹒６億元，增長６﹒６％；對ＲＣＥＰ其
他成員國出口４５３９﹒２億元，增長５﹒９％。
　　前１１個月，上海集成電路出口１６７３﹒３億元，增長１２﹒６％，拉動出口增長１﹒２
個百分點；船舶出口３６７﹒７億元，增長４７﹒７％，拉動出口增長０﹒８個百分點。此外，
「新三樣」產品共計出口１５９３﹒２億元，增長４５﹒１％，拉動出口增長３﹒２個百分點。
其中，出口電動載人汽車１１５０﹒９億元，增長４５﹒３％；鋰電池３５８﹒２億元，增長
５６﹒５％；太陽能電池８４億元，增長９﹒１％。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金