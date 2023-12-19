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AH股新聞

19/12/2023 18:26

《國企紅籌》深圳控股成功出售附屬公司，將推類ＲＥＩＴｓ計劃

　　《經濟通通訊社１９日專訊》深圳控股（００６０４）今公布出售一附屬公司股權及股東貸
款結果，中標人中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）最終標價約１８﹒１億元（人民
幣．下同），與建議出售事項的最低標價相同。集團估計將錄得該等物業之公允價值變動稅前收
益約１﹒５２億元。
　　另賣方、中標人及目標公司就成立類ＲＥＩＴｓ計劃訂立基礎資產轉讓協議，協議已於今日
生效。其中，中標人（作為類ＲＥＩＴｓ計劃的管理人）較早前設立類ＲＥＩＴｓ計劃，旨在收
購待售股份及待售貸款作為類ＲＥＩＴｓ計劃之基礎資產。根據類ＲＥＩＴｓ計劃，已向機構投
資者發行了３種類別資產支持證券，募集資金總額約１８﹒１２億元。另較早前，賣方、目標公
司及中標人訂立運營管理服務協議，據此賣方應就該等物業提供運營管理服務，而目標公司應支
付運營管理費作為回報。
　　深圳控股較早前宣布，全資附屬深圳市農科置業（賣方）擬透過在深圳聯合產權交易所，公
開掛牌出售其於目標公司深圳市農科租賃管理之全部股權（待售股份）及目標公司結欠賣方之股
東貸款（即待售貸款）。（ｒｈ）
　
　
　

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