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AH股新聞

19/12/2023 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平聽取李家超賀一誠述職報告

　　《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
將改革開放進行到底
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
改革開放是當代中國發展進步的必由之路。在強國建設、民族復興的新徵程上，將改革開放進行
到底－－這是時代的呼喚，是人民的心聲，是黨中央堅定不移的戰略布局，是新時代中國共產黨
人的使命與擔當。
　
２０２３宏觀政策回望：加力度、提質效、謀全局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２３年，積極的財政政策加力提效，穩健的貨幣政策精準有力，宏觀調控政策「組合拳」發
力顯效，在推動經濟運行持續回穩向好過程中發揮重要作用。
　
擴內需「老組合」打出「新拳法」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央經濟工作會議要求，著力擴大國內需求。要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消
費和投資相互促進的良性循環。專家表示，２０２４年，擴大內需工作重要性將繼續上升。
　
　
《上海證券報》
　
習近平聽取李家超、賀一誠述職報告
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國家主席習近平１８日下午在中南海瀛台分別會見來京述職的香港行政長官李家超、澳門行政長
官賀一誠，聽取他們對港澳當前形勢和特別行政區政府工作情況的彙報。
　
消費扛大梁，擴大內需發力顯效
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２３年是內需發力穩增長、擔當主動力的一年，是消費貢獻率持續攀升、投資結構持續優化
的一年。居民消費基礎逐步鞏固、內需政策接連出台，超大規模市場的潛力進一步釋放。
　
將改革開放進行到底
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
改革開放是當代中國發展進步的必由之路。在強國建設、民族復興的新徵程上，將改革開放進行
到底－－這是時代的呼喚，是人民的心聲，是黨中央堅定不移的戰略布局，是新時代中國共產黨
人的使命與擔當。
　
　
《證券時報》
　
加強經濟監測預測預警，加大宏觀調控力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１２月１７日至１８日，全國發展和改革工作會議在京召開。會議強調，中國經濟總體回升向好
，全年經濟社會發展主要預期目標有望圓滿實現，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。
　
國貨大潮方興未艾，「老字號」成促消費強勁引擎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近年來，新國潮消費方興未艾。作為國潮的「開山鼻祖」，老字號們迎來了廣闊的發展機遇，在
品牌塑造、營銷模式、市場開拓等方面不斷推陳出新，正加速成為推動消費增長的強勁引擎。
　
滬市公司質押風險化解成效顯著
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０１８年以來，滬市公司質押風險化解取得良好成效。從市場整體看，涉及股票質押的公司家
數由１３８０家下降至８８０家。市場整體待償還金額、質押總市值下降約四成，股權質押融資
規模顯著縮減，目前市場整體履約擔保比例近２０６％，質押違約風險整體可控。（ｌｃ）

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