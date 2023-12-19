《鍾之日記》１２月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：小升。



再有美聯儲兩名官員淡化降息預期，但無礙標普５００指數升至近兩年高位，不過反映中概

股表現的金龍中國指數錄兩連跌。香江魚缸今日再下滑，恒指低開低走，日本維持超寬鬆政策不

變，恒指跌幅一度收窄，最終收報１６５０５點，跌１２４點或０﹒７５％。大市全日成交再縮

至７６５﹒９８億元。

滬深股市持續疲軟，地產股、金融股跌幅大，尾市軟件股發力、旅遊股強勢，滬綜指最終小

幅收升０﹒０５％止四連跌，收報２９３２﹒３９點，盤中最低見２９１４點，為２０２０年

１０月３１日以來新低。成交低迷，兩市成交額６４２７億元人民幣，較上個交易日再縮７％。



＊ＬＰＲ明公布料仍不變，內房同步過冬＊



內房股今日跌得傷，碧桂園（０２００７）的債務危機波及關聯物管企業碧桂園服務

（０６０９８），受累關聯方應收帳款影響，碧桂園服務計提資產減值約１８億元至２３億元。

計提減值意味著淨利潤損失，碧桂園服務預計，２０２３年的淨利潤將減少約３２億元至４１億

元。而在２０２２年，碧桂園服務全年淨利潤為２２﹒６１億元，在２０２３年上半年淨利潤

２４﹒８９億元。雖然碧桂園服務強調集團營運資金充足，事件不影響集團的正常經營，惟投資

者不賣帳，今日大插１２％；碧桂園亦挫７﹒５％。

內房同業齊齊跌，融創中國（０１９１８）跳水１１﹒６％，雅居樂（０３３８３）跌７％

，龍湖集團（００９６０）跌５％，萬科（０２２０２）跌３﹒９％。

人民銀行明日發布１２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），市場料本月ＬＰＲ難破穩局，仍維

持不變。摩根大通中國首席經濟學家朱海斌日前在線上出席「Ａｌｐｈａ投資峰會」時表示，明

年人行可能會有萬億人幣規模的支持來穩定房地產市場，解決金融風險，也就是地方政府隱性債

務問題。如果沒有人行的應對，明年房地產投資可能仍然會下跌８％－１０％，但如果有１萬億

左右的針對保障房和城中村改造的支持，等同於今年房地產投資總規模的８％，明年的房地產投

資降速整體來講可能會收窄到２％－４％，這是對明年經濟理解的一個非常重要的因素。



＊阿布扎比政府加碼，蔚來股價飆＊



蔚來（０９８６６）昨日收市後宣布獲阿布扎比政府旗下投資公司ＣＹＶＮ

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＬＬＣ加碼投資２２億美元（約１７１﹒６億港元），持股由７％增至

２０﹒１％。

ＣＹＶＮ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ董事長兼董事總經理Ｊａｓｓｅｍ Ａｌ Ｚａａｂｉ表示，

這筆投資表明ＣＹＶＮ對蔚來在全球智能電動汽車行業的獨特定位和競爭力充滿信心，很高興成

為蔚來的長期戰略合作夥伴，並支持其在產品創新、技術突破和國際市場拓展方面的努力。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，隨著資產負債表的加強，蔚來已做好充分準備

，以應對日益激烈的競爭格局，堅信集團將進一步鞏固其在汽車行業轉型中的領先地位。

另外，李斌就有報道指其不再是大股東回應稱，「這些媒體功課沒做夠」。第一，上市時他

就將５０００萬股轉給用戶信托，早就不是經濟意義上的第一大股東；第二，因為有超級投票權

，自己的投票權仍然保持最多，在股東投票層面的變化很小。

大和亦唱好，認為蔚來與阿布扎比政府旗下投資公司訂立股份認購協議屬正面消息，重申對

其美股的「買入」評級，目標價上調１３﹒２％至１２美元，同時上調蔚來２０２５年收入預測

１０％。

消息刺激下，蔚來股價最多飆至約６５元，今日收市升幅仍有５﹒７％。蔚來上一次公布獲

阿布扎比政府投資是今年６月２０日，曾刺激股價攀升至逾百元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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