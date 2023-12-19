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AH股新聞

19/12/2023 10:58

《Ａ股焦點》券商料明年白酒保持增長，茅台升１％，五糧液微跌

　　《經濟通通訊社１９日專訊》白酒股普遍向上，皇台酒業（深：０００９９５）漲６﹒６％
，岩石股份（滬：６００６９６）漲４﹒８％，伊力特（滬：６００１９７）升１﹒５％，貴州
茅台（滬：６００５１９）升１％，酒鬼酒（深：０００７９９）、山西汾酒
（滬：６００８０９）升０﹒６％，惟古井貢酒（深：０００５９６）跌０﹒３％，五糧液
（深：０００８５８）、瀘州老窖（深：０００５６８）均跌０﹒２％。
　　國海證券研報指出，展望２０２４年春節，白酒行業有望在低基數上實現較快增長。從長期
來看，白酒行業成長邏輯不變，價位升級和分化仍然是主旋律，穩健經營的公司能夠穿越周期。
目前板塊估值已經回落至近十年低位，市場情緒和對宏觀經濟的預期有可能一夜之間扭轉。重點
推薦區域地產酒龍頭。
　　中泰證券研報亦指出，展望２０２４年，白酒板塊將延續分化趨勢，高端白酒有望保持穩定
增長，地產酒在區域內持續升級，維持增長態勢。近期酒廠頻頻釋放積極信號，２０２４年白酒
有望實現恢復性增長。當前白酒板塊基本面持續改善，估值已經回落至低位。（ｓｌ）
　

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