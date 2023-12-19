《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》中國共產黨上海市第十二屆委員會第四次

全體會議１２月１８日在世博中心舉行。會議指出，要繼續做大經濟總量，提升國際經濟中心地

位。深入推進國有企業改革深化提升行動。浦東新區、臨港新片區等改革開放重點區域要繼續當

好壓艙石和增長極，為全市經濟挑大梁、作貢獻。

會議強調，要以科技創新推動產業創新，加大產業轉型升級力度，加快布局推進科技金融、

綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融，大力發展集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導

產業，加快大模型、區塊鏈等新動能培育壯大，發揮平台經濟優勢，搶抓綠色低碳機遇，加快發

展新質生產力。

要內外聯動、擴大需求，千方百計激發有潛能的消費、擴大有效益的投資。以國際消費中心

城市建設為抓手，加快重點商圈改造提升，創新消費場景和消費業態，促進服務消費提質擴容，

促進「商旅文體展」深度融合。大力促進外資外貿高質量發展，加強與跨國公司全球總部的溝通

對接，加快引進一批標誌性外資項目。加大新興貿易市場開拓和高能級貿易商培育，推動貿易結

構和貿易方式持續優化。

要改善民生、發展為民，以實施新一輪民心工程為統領，扎實做好住房、就業、教育、醫療

、養老服務、生態惠民等民生工作。結合「四下基層」，深入開展「四百」大走訪，提高服務群

眾水平。要狠抓落實、務求實效，強化一抓到底的執行力，提高決策效率，強化政策供給，堅持

上下協同，激活內生動力，加強輿論引導，提振精神狀態。

