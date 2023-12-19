《經濟通通訊社１９日專訊》阿里拍賣平台顯示，浙江好安好居置業旗下位於杭州市拱墅區

藍鑽天成的３７７個商舖及４個地下車位於昨日早上１０時正式開拍，起拍價約２﹒７８億元（

人民幣．下同）。截至目前，距離拍賣結束還剩一個小時，該拍品仍顯示無人報名，預計將第四

次流拍。

值得注意的是，藍鑽天成這筆資產自今年１０月２７日開始被擺上拍賣「貨架」，至今已經

歷三輪拍賣，而每次均以流拍告終，此次已是第四次開拍。該標的資產起拍價也一降再降，由最

初的５﹒４２６億元降至當前的約２﹒７８億元，價格近乎「腰斬」。而此次拍賣標的所有人浙

江好安好居置業早已被列入失信被執行人名單，目前該公司正處於破產清算當中。

資料顯示，本次拍賣的３７７套房屋均為藍鑽天成負１層－４層的商鋪，其中１樓整體出租

率較高，商戶都處於正常經營狀態，２至４層出租率表現不如１樓。本次拍賣的房產基本均存在

查封情形，絕大部分存在抵押等情形，此輪拍賣所得資金將優先清償抵押權人。

藍鑽天成建成於２０１５年，是集精品商業、高端商務、居住等功能於一體的大型都市綜合

體，由５幢高近８０米的主樓組成，主體２２層，其中１至４層為精品商業，５層以上為奢美精

裝私寓。（ｌｃ）

