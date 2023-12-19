《經濟通通訊社１９日專訊》據《新華社》報道，１２月１８日２３時５９分，甘肅臨夏州

積石山縣發生６﹒２級地震，震源深度１０公里。截至目前，地震已造成甘肅１００人死亡、青

海１１人死亡，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。國家主席習近平作出重要指示，要求

全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。

習近平表示，災區地處高海拔區域，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防範發生次生

災害。要盡快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安

置受災群眾，保障群眾基本生活，並做好遇難者家屬安撫等工作。

他要求國務院派工作組前往災區指導抗震救災工作，解放軍、武警部隊要積極配合地方搶險

救災，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。



＊李強：盡最大努力減少傷亡＊



國務院總理李強作出批示，要求全力組織搶險救援、搜救被困人員並救治傷員，盡最大努力

減少傷亡。要抓緊核實災情，搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作，及時發布信

息，維護災區社會穩定。

國務院已派出工作組趕赴災區指導救援處置等工作。甘肅、青海已組織力量開展搶險救援，

並緊急調撥帳篷、折疊床、棉被等救災物資運抵災區。（ｒｙ）

