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AH股新聞

19/12/2023 08:30

《中國要聞》甘肅６﹒２級地震逾百人亡，習近平要求全力搜救

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《新華社》報道，１２月１８日２３時５９分，甘肅臨夏州
積石山縣發生６﹒２級地震，震源深度１０公里。截至目前，地震已造成甘肅１００人死亡、青
海１１人死亡，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。國家主席習近平作出重要指示，要求
全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。
　　習近平表示，災區地處高海拔區域，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防範發生次生
災害。要盡快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安
置受災群眾，保障群眾基本生活，並做好遇難者家屬安撫等工作。
　　他要求國務院派工作組前往災區指導抗震救災工作，解放軍、武警部隊要積極配合地方搶險
救災，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。
　
＊李強：盡最大努力減少傷亡＊
　
　　國務院總理李強作出批示，要求全力組織搶險救援、搜救被困人員並救治傷員，盡最大努力
減少傷亡。要抓緊核實災情，搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作，及時發布信
息，維護災區社會穩定。
　　國務院已派出工作組趕赴災區指導救援處置等工作。甘肅、青海已組織力量開展搶險救援，
並緊急調撥帳篷、折疊床、棉被等救災物資運抵災區。（ｒｙ）

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