《經濟通通訊社１９日專訊》為進一步加強消費金融公司監管，防範金融風險，國家金融監

督管理總局公布《消費金融公司管理辦法》徵求意見稿，計劃將消金公司主要出資人持股比例要

求，由不低於３０％提高至不低於５０％，同時要求槓桿率不得低於４％，以限制盲目擴張。



＊有利壓實股東責任，增強參與經營意願＊



金監總局指出，提升主要出資人的持股比例，有利壓實股東責任，增強股東參與公司經營意

願，有利提高決策效率，避免股權分散導致公司治理失效和失衡。

徵求意見稿的主要修訂內容涉及優化准入政策、突出業務分級監管、加強公司治理、強化風

險管理，同時要求將消費者權益保護納入公司治理、加強對合作機構的約束管理等。

根據意見稿，消費金融公司向借款人發放消費貸款，應確保有真實合理的消費需求、充分的

還款能力，授信額度最高不得超過２０萬元人民幣。

此外，消費金融公司擔保增信業務餘額不得超過公司的全部貸款餘額５０％，並針對業務範

圍進行調整。還對消金公司的業務範圍進行優化調整，更加專注主責主業，取消「代理銷售與消

費貸款相關的保險產品」業務。（ｒｙ）

