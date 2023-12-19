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AH股新聞

19/12/2023 08:35

《中國監管》金監總局擬提高消金公司主要出資人持股比例至五成

　　《經濟通通訊社１９日專訊》為進一步加強消費金融公司監管，防範金融風險，國家金融監
督管理總局公布《消費金融公司管理辦法》徵求意見稿，計劃將消金公司主要出資人持股比例要
求，由不低於３０％提高至不低於５０％，同時要求槓桿率不得低於４％，以限制盲目擴張。
　
＊有利壓實股東責任，增強參與經營意願＊
　
　　金監總局指出，提升主要出資人的持股比例，有利壓實股東責任，增強股東參與公司經營意
願，有利提高決策效率，避免股權分散導致公司治理失效和失衡。
　　徵求意見稿的主要修訂內容涉及優化准入政策、突出業務分級監管、加強公司治理、強化風
險管理，同時要求將消費者權益保護納入公司治理、加強對合作機構的約束管理等。
　　根據意見稿，消費金融公司向借款人發放消費貸款，應確保有真實合理的消費需求、充分的
還款能力，授信額度最高不得超過２０萬元人民幣。
　　此外，消費金融公司擔保增信業務餘額不得超過公司的全部貸款餘額５０％，並針對業務範
圍進行調整。還對消金公司的業務範圍進行優化調整，更加專注主責主業，取消「代理銷售與消
費貸款相關的保險產品」業務。（ｒｙ）

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