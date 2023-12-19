《經濟通通訊社１９日專訊》根據中證監要求，中國平安（０２３１８）

（滬：６０１３１８）需要在今日前提交解決同時控股方正證券（滬：６０１９０１）和平安證

券問題的方案。綜合內媒報道，中國平安針對近日兩間券商或合併的傳聞作出回應稱，將從股東

價值最大化出發，按照有關監管部門的規定和指引，穩步推進相關問題的解決。

此前，根據中證監在２０２２年１２月１９日下發的證監許可〔２０２２〕３１５７號文，

中國平安應就解決同時控制方正證券與平安證券、方正富邦基金與平安基金等問題在一年內制定

並上報方案，明確時間表和路線圖，並在５年內完成規範整改。

監管要求，方正證券、方正富邦基金須切實做好與平安證券、平安基金、中國平安人壽保險

股份有限公司的風險隔離與防範安排，嚴防利益衝突和利益輸送風險，並督促控股股東、實際控

制人在５年內完善股權架構，壓減對方正證券的持股層級。

作為方正集團資產的重組方，今年８月３０日，中國平安總經理兼聯席首席執行官謝永林在

中期業績發布會上曾表示，方正集團資產交割進程順利，平安重整的基本原則是充分融入，深度

賦能和加快處置，修復價值，發揮其在金融領域中的專業能力。如平安證券便深度賦能方正證券

，賦能後方正證券業務增速較快。（ｒｙ）

