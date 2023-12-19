《經濟通通訊社１９日專訊》萬達酒店發展（００１６９）昨公告稱，自９月１日起，董事

會無法與非執行董事丁本錫取得聯繫，董事會決議召開股東特別大會，建議免去丁本錫非執行董

事職務及選任劉英武為執行董事。

萬達酒店在丁本錫失聯３個多月後才對外予以公告，引發市場揣測。

今日內媒從知情人士處獲悉，萬達酒店發展本次更換董事，原因是丁本錫退休之後到期正常

更換董事。公告指未能聯繫到其本人，應為個人信息變更等客觀原因造成，不存在網傳揣測的情

況。該知情人士還表示，目前公司已和丁本錫取得聯繫。



＊萬達集團「二把手」２０２０年已退休＊



丁本錫是大連萬達集團老將，跟隨王健林多年，曾被稱為萬達集團的「二把手」。

公開資料顯示，丁本錫出生於１９５５年，畢業於中國人民大學。２００９年至２０２０年

任大連萬達集團總裁。２０２０年１月３日，丁本錫從萬達集團總裁的職位上退休，不參與公司

事務。

至於萬達酒店發展為萬達集團旗下負責酒店業務管理的輕資產公司，於２０１４年借殼上市

。丁本錫曾長期擔任萬達酒店發展董事會主席。２０２１年４月，丁本錫退任公司主席，留任非

執行董事一職。（ｒｙ）

