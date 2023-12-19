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AH股新聞

19/12/2023 09:58

【聚焦人幣】新加坡金管局下月起暫停非銀渠道向中國境內個人匯款

　　《經濟通通訊社１９日專訊》新加坡金管局１８日發布聲明，要求本地持牌跨境匯款公司自
明年１月１日起３個月內暫停使用非銀行和非卡渠道向中國境內個人匯款，只能與銀行、銀行卡
網絡運營商或持牌金融機構合作。
　
＊在新工作的中國公民匯出資金被執法機構凍結＊
　
　　新加坡金管局表示，此前有報告稱，有個人（主要是在新加坡工作的中國公民）通過新加坡
向中國匯款後，資金被執法機構凍結在收款人在中國的銀行帳戶。目前尚不清楚資金被凍結的原
因。聲明提到，為降低交易成本，匯款公司通過海外第三方代理而非銀行來完成從新加坡到中國
的匯款交易。
　
＊中國駐新使館：選擇非銀行渠道匯款會蒙受損失＊
　
　　中國駐新加坡大使館上月底曾發布提醒稱，建議在新加坡中國公民通過銀行渠道匯款，切勿
選擇匯款公司或個人等其他渠道。中使館當時表示，近日在工作中發現，仍有同胞選擇非銀行渠
道向國內匯款或找個人換匯，蒙受重大經濟損失。受害人反映，匯款公司存在出具匯款收據免責
條款中英文不一致或匯率明顯異常等情況。使館已指導受害人向新加坡警方、金融管理局等主管
部門反映問題線索，積極推動有關案件進展。（ｃｔ）

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