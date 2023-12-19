《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今早小幅低開，隨後弱勢震盪，金融監管總局加強消

費金融公司管理，多元金融股走低，紅海地區形勢緊張，航運股出現回吐；惟旅遊、短劇遊戲等

走勢活躍，釀酒板塊異動拉升。

截止午間收盤，滬綜指跌０﹒０２％，報２９３０﹒１８點，深成指跌０﹒０５％，創業板

升０﹒２５％。兩市半日成交３９４９億元，較上一個交易日（１８日）減８％。



＊元旦出遊熱，旅遊股活躍＊



年末臨近，元旦期間旅遊產品諮詢量和預訂量快速上升。攜程發布《２０２４年元旦跨年遊

旅遊洞察》顯示，截至１２月１５日，元旦國內整體旅遊訂單量同比增長超３倍，酒店訂單同比

增長超５倍，機票增長２０５％，跟團定制遊等度假訂單增長２４０％。

旅遊股衝高，曲江文旅（滬：６００７０６）、西安旅遊（深：０００６１０）漲停，桂林

旅遊（深：０００９７８）升７％，長白山（滬：６０３０９９）升４﹒４％，西藏旅遊

（滬：６００７４９）升２﹒３％、雲南旅遊（深：００２０５９）升３﹒５％。



＊預期運費成本升，航運飄綠＊



隨著多艘貨輪近日在曼德海峽及紅海水域遇襲，多家航運企業陸續宣布暫時避開需要經過紅

海的航線。國際航運公會警告稱，此舉意味著航行成本增加、航運天數增多，交貨時間也會相應

推遲。有內媒引述貨運代理公司負責人透露，有船公司已公布運費上漲調整。

航運股普遍飄綠，鳳凰航運（深：０００５２０）跌３﹒８％，寧波海運

（滬：６００７９８）跌３﹒７％，海航科技（滬：６００７５１）跌３﹒３％，中遠海能

（滬：６０００２６）、中遠海特（滬：６００４２８）、興通股份（滬：６０３２０９）均跌

逾２％。（ｒｙ）

