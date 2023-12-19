《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市持續疲軟，地產股、金融股跌幅擴大，尾市軟件股發
力、旅遊股強勢，滬綜指最終小幅收升０﹒０５％止四連跌。收報２９３２﹒３９點，盤中最低
見２９１４點，為２０２０年１０月３１日以來新低；深成指收升０﹒１１％，創業板指升
０﹒４２％。成交低迷，兩市成交額６４２７億元（人民幣．下同），較上個交易日再縮７％。
外資今日通過滬股通、深股通淨流出２１﹒１億元。
＊ＬＰＲ明公布料仍維持不變，地產股軟＊
人民銀行明日發布１２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），市場料本月ＬＰＲ難破穩局，仍維
持不變。地產股近全線跌，華僑城Ａ（深：００００６９）盤中一度挫２﹒２％，創１５年低位
。
摩根大通中國首席經濟學家朱海斌日前在線上出席「Ａｌｐｈａ投資峰會」時表示，明年人
行可能會有萬億人幣規模的支持來穩定房地產市場，解決金融風險，也就是地方政府隱性債務問
題。如果沒有人行的應對，明年房地產投資可能仍然會下跌８％－１０％，但如果有１萬億左右
的針對保障房和城中村改造的支持，等同於今年房地產投資總規模的８％，明年的房地產投資降
速整體來講可能會收窄到２％－４％，這是對明年經濟理解的一個非常重要的因素。
＊甘肅地震，金監總局啟動應急機制，金融股偏弱＊
甘肅發生６﹒２級地震，波及甘肅及青海兩省。截至目前，地震已造成青海１３人遇難、甘
肅１０５人遇難，累計１１８人罹難。國家主席習近平作出重要指示，要求全力開展搜救。當地
政府指目前最低溫在零下十幾度，搜救及被困人員都面臨更大的風險。國家金融監管總局立即啟
動應急響應機制，統籌指導屬地監管局、財險公司、人身險公司、銀行業機構等啟動應急預案，
做好保險理賠服務等工作。
金融股偏弱，蘭州銀行（深：００１２２７）跌１％，中國人保（滬：６０１３１９）跌０
。６％、首創證券（滬：６０１１３６）跌停。（ｃｔ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３３３４﹒０４ ＋０﹒１４
上證綜合指數 ２９３２﹒３９ ＋０﹒０５ ２８３２﹒００
上證Ａ股指數 ３０７４﹒４７ ＋０﹒０５
深證成份指數 ９２８９﹒３４ ＋０﹒１１ ３５９５﹒００
深圳創業板指數 １８２７﹒６７ ＋０﹒４２
上證Ｂ股指數 ２２５﹒２３ ＋０﹒１３ ０﹒５７
深證Ｂ股指數 １０４８﹒０８ －０﹒７２ ０﹒６８
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