《經濟通通訊社１９日專訊》贏時勝（深：３００３７７）昨日公告稱，公司實際控制人之

一、董事長唐球被遼寧營口紀檢委實施留置措施，配合協助調查有關事情。

贏時勝表示，截至公告日，公司尚未收到上述留置相關書面通知，亦未收到有權機關對公司

的任何調查或者配合調查文件，暫未知悉留置調查的進展及結論。除唐球外的其他董事、監事和

高級管理人員目前均正常履職。高管團隊已針對相關事項做了妥善安排，目前公司生產經營正常

進行。

贏時勝股價走低，現價跌１０％，報７﹒７３元人民幣。



＊唐球部分股份遭凍結＊



公開資料顯示，贏時勝是金融行業系統解決方案供應商，資產托管和資產管理是核心業務產

品服務領域。唐球現年５２歲，２００４年８月至２０１０年３月任贏時勝執行董事、總經理；

２０１０年３月起至２０２０年１月任贏時勝總經理；２０１０年３月起至今任董事長。

２０２２年年報顯示，唐球年薪為２２０萬元人民幣，期末持股數為１﹒０２億股，期末參

考持股市值為８﹒４億元人民幣。

值得一提的是，１０月１１日，贏時勝公告稱，控股股東唐球所持１９０﹒４７萬股公司股

份被凍結，凍結申請人為深圳市福田區人民法院。對此，贏時勝表示，唐球部分股份被凍結是黃

進佳因股權轉讓糾紛向法院申請財產保全所致。但唐球與黃進佳沒有簽署過與此相關的財產份額

轉讓協議，也沒有簽署過與此相關的擔保協議，故此，唐球將採取相關法律措施維護其合法權益

。惟截至１２月，未見贏時勝披露相關解除唐球上述股份被凍結的公告。（ｒｙ）

