《經濟通通訊社１９日專訊》由最高人民檢察院第四檢察廳與中國證券監督管理委員會行政

處罰委員會辦公室首次聯合舉辦的打擊證券違法犯罪同堂培訓，昨日（１８日）上午在資本市場

學院正式開班，培訓共５天，來自檢察、證監、公安、法院等系統的２０６名學員參訓。

最高檢第四檢察廳負責人表示，近年來，最高檢為依法從嚴打擊證券違法犯罪活動，設立駐

中證監檢察室，各地檢察機關持續加大辦案力度，辦理了康美藥業（滬：６００５１８）、康得

新、獐子島（深：００２０６９）等一批有重大社會影響的資本市場領域重大案件。２０２１年

至今，全國檢察機關每年起訴證券犯罪案件數量以３０％以上的速度增長。此次同堂培訓聚焦高

質效辦理證券違法犯罪案件，通過進一步提高政治素養與業務素質，切實提升證券執法司法工作

整體水平，服務保障資本市場高質量發展。

中證監處罰委負責人表示，近年來，中證監行政處罰條線在依法嚴厲打擊證券違法行為、織

密扎牢審理制度規則體系、優化證券執法體制機制等方面重點開展工作，例如重點懲治上市公司

「說假話、做假帳」等違法亂象，配合「兩高」出台《關於辦理操縱證券、期貨市場刑事案件適

用法律若干問題的解釋》等，成效顯著。以本次培訓為契機，將進一步匯聚行刑合力，以更高質

量的執法司法合作保障資本市場發展行穩致遠。（ｓｌ）

