《經濟通通訊社１９日專訊》億緯鋰能（深：３０００１４）昨在投資者互動平台上重申，

公司從未授權任何單位或個人開展投資理財類Ａｐｐ平台，從未出具過任何相關文件或通過任何

Ａｐｐ組織相關投資活動，強調已於今年１１月１４日向公安機關正式報案。

億緯鋰能並強調，近期有詐騙分子冒用億緯鋰能名義開展虛假投資Ａｐｐ平台集資詐騙，嚴

重侵犯社會公眾合法權益，損害惠州億緯鋰能股份有限公司的公信力，造成惡劣影響。對於任何

單位或者個人假冒公司名義，偽造投資項目，進行網絡集資等侵犯公司合法權益的行為，公司保

留依法追究法律責任的權利，並正告冒充公司開展非法活動的單位或個人，立即停止一切違法犯

罪活動。

億緯鋰能昨被投資者問到，網傳億緯鋰能開設個人投資理財類Ａｐｐ平台，在該Ａｐｐ平台

募集資金，近期還有傳該理財Ａｐｐ啟動項目清退並開通所謂退還通道，「請問該平台是由公司

官方運營的嗎？」億緯鋰能遂作出上述回應。億緯鋰能亦曾就同一事件在１１月２１日於公司官

網、微信公眾號發布嚴正聲明，內容大致與昨日的回應相同。（ｓｌ）

