《經濟通通訊社１９日專訊》甘肅臨夏州積石山縣昨深夜發生黎克特制６﹒２級地震，震源

深度１０公里。截至目前，地震在甘肅共造成１０５人死亡、１８６人受傷、４７８２間房屋損

毀，青海１１人死亡，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。甘肅省財政廳緊急下撥抗震救

災資金２０００萬元（人民幣．下同），幫助災區妥善安置受災群眾；數千名救援人員及大批帳

篷等應急物資第一時間調集往災區。

多家企業宣布捐款救災。阿里巴巴聯合多方馳援甘肅積石山，首批５萬多箱應急物資發出。

阿里巴巴公益基金會還聯合中國鄉村發展基金會、紅十字基金會、壹基金等緊急上線公眾籌款通

道，並已準備上萬個救災包，為救災提供持續保障。

新茶飲公益基金（由茶百道、古茗、蜜雪冰城、書亦燒仙草、滬上阿姨、喜茶、益禾堂、茶

顏悅色、７分甜，聯合中國鄉村發展基金會共同成立）宣布捐贈１０００萬元支援甘肅地震災區

，為災區提供生活保障箱等應急物資。

瑞幸咖啡宣布緊急啟動救災響應，通過中國鄉村發展基金會向災區捐贈５００萬元，用於緊

急救援、受災群眾過渡安置及受災地區災後重建工作。

旺旺集團宣布將以中國旺基金會向甘肅災區捐贈２００萬元現金及２００萬元等值的旺旺產

品及水神消毒液產品。

伊利（滬：６００８８７）聯合中國紅十字基金會首批捐贈１５０萬元現金物資用於救災。

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（滬：６００２７６）迅速籌集了一批價值１００萬元的急救藥

品（手術用藥、鎮痛藥物、抗生素和營養液等），並捐款１００萬元，通過中國鄉村發展基金會

捐贈用於甘肅災區救災，藥品今日緊急調派專車運往災區。（ｓｌ）

