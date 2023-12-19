《經濟通通訊社１９日專訊》由同名網劇原班人馬打造的內地跨年檔愛情奇幻電影《一閃一

閃亮星星》，１２月５日預售首日票房突破７０００萬元（人民幣．下同），打破《唐人街探案

３》預售首日５９５５萬元的紀錄，成為預售首日票房最高的華語電影。這套電影的預售票房更

在不到一星期的時間突破２億元，總票房亦從原先預估的５億元上升到１０億－２０億元。不過

，貓眼和淘票票顯示，截至１２月１６日，《一閃一閃亮星星》退票人次已超過１００萬，兩平

台平均退票率１８﹒１％，遠超一般電影２％至８％的退票率。

不少網民認為該電影預售票房「注水」，極高的預售票房是片方為了提高排片率刻意製造的

假象。《一閃一閃亮星星》官方豆瓣小組中則有網民分析稱，極高的退票率根本原因是影院和片

方操作的失誤。

據了解，網劇結尾，男主角張萬森消失後，女主角林北星獨自一人在下雪的街頭說出：「張

萬森，下雪了。你還好嗎，我啊。」片方於是以這句台詞，安排在上映首日１２月３０日的

１３：１４於全國１３１４家影院開啟１３１４場「下雪場」，購買該場次電影票的觀眾將獲得

官方定制的人工雪罐以及人物卡片。不過，豆瓣小組網民的分析指出，「下雪場」原定１２月７

日才公布，但有提前得知消息的院線擅自以「下雪場」宣傳，導致首映當天的１３：１４場次被

哄搶，片方不得不提早兩天公布消息，沒有買對影院的觀眾於是選擇退票。

公開資料顯示，電影《一閃一閃亮星星》由北京酷鯨影視文化產業發展有限公司、天津貓眼

微影文化傳媒有限公司、華夏電影發行有限責任公司、愛奇藝影業（北京）有限公司、北京自由

酷鯨影業有限公司等共同出品。華誼兄弟（深：３０００２７）、北京文化

（深：０００８０２）也在投資者互動平台承認是該電影出品方之一。（ｓｌ）

