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AH股新聞

19/12/2023 14:26

《中國要聞》中國首個海上經濟開發區於山東長島正式獲批成立

　　《經濟通通訊社１９日專訊》山東煙台市長島縣「藍色糧倉」海洋經濟開發區１７日獲山東
省政府正式批覆設立，標誌著全國首個海上經濟開發區正式獲批。
　　煙台市副市長梁勇介紹，海洋經濟開發區將重點瞄準全國全省深遠海養殖的示範園區、鏈條
完整的產業園區、綠色低碳環保的生態園區、數字智能引領的樣板園區和協同聯動發展的開放園
區五大方向進行打造。大力開發深遠海養殖技術和設施裝備，到２０３５年，深遠海養殖網箱達
到５０座，養殖水體超過３００萬立方米。同時，系統布局新型數字基礎設施，實現海洋生態保
護、災情預警、海洋牧場精準化數字化管理。
　　長島目前正全力創建海洋類國家公園，如何處理好生態保護和經濟發展之間的關係，是海洋
經濟開發區設立之初首要考慮的問題。長島海洋生態文明綜合試驗區工委副書記、管委專職副主
任李明濤指出，海洋經濟開發區區域全部為漁業及遊憩用海區，完全避讓了生態紅線，其
２５﹒５萬畝核心區、４５萬畝拓展區以及爭取利用國管海域的擴展區，均在擬創建的長島國家
公園規劃範圍之外，沒有任何交叉重疊。海洋經濟開發區設立後，還有利於提高漁業效益、降低
捕撈強度、推進物種保護，進一步提升國家公園生態保護功能。（ｓｌ）

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