《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯總理米舒斯京今起一連兩日訪問中國，舉行中俄總理第

二十八次定期會晤，並將與中國國家主席習近平舉行會談。中國駐俄羅斯大使張漢暉在米舒斯京

抵華前接受俄羅斯衛星通訊社訪問時透露，中國希望在能源行業全產業鏈與俄羅斯擴大合作，並

提到「西伯利亞力量２號」天然氣管道（中蒙俄天然氣管道）對深化中俄兩國能源合作至關重要

，雙方目前正就該項目的技術、商務、合作模式等一系列問題積極開展商談，期待俄方與中方相

向而行，推動項目盡早取得實質性進展。

張漢暉表示，中國是石油、天然氣需求大國，俄羅斯是世界最大的能源出口國之一，中俄兩

國能源合作互補性強、前景廣闊；中俄正常能源貿易不會受第三方干擾。在貿易基礎上，中方一

直希擴大能源行業全產業鏈合作，中國企業願與俄羅斯石油公司等企業共同尋找新的投資機遇。

同時，中國對外開放持續擴大，歡迎包括俄羅斯能源企業在內的外資赴華投資。

張漢暉又引述習近平的話強調，發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關

係不是權宜之策，而是長久之計，稱「我們只要堅持戰略互信，聚焦發展繁榮，做好該做的事，

就沒有勢力可以撼動中俄組合」。（ｓｌ）

