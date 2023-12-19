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AH股新聞

19/12/2023 15:42

《行業數據》飛豬：元旦假期出遊預訂量同比增近４倍，京滬杭大熱

　　《經濟通通訊社１９日專訊》飛豬今日發布的《２０２４元旦假期出遊風向標》顯示，截至
昨日（１８日），元旦假期出遊預訂量同比增長近４倍，上海、北京、杭州、廣州、成都、哈爾
濱、深圳、重慶、南京、長沙等是元旦假期出遊熱門目的地。
　　此外，近期一些出境遊目的地推出簽證便利政策疊加跨年，飛豬認為，出境遊有望在元旦假
期迎來２０２４年開門紅。截至目前，飛豬平台上元旦假期出境遊預訂量同比增長近１０倍。
（ｓｌ）

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