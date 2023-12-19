《經濟通通訊社１９日專訊》攜程（０９９６１）發布《２０２４年元旦跨年遊旅遊洞察》

顯示，截至昨日（１８日），２０２４年元旦假期內整體旅遊訂單量同比去年增長超３倍，酒店

訂單同比增長超５倍，機票增長２０５％，跟團定制遊等度假訂單增長２４０％。

從搜索熱度來看，攜程平台上的境內機票搜索熱度較２０１９年同期增長２６％，境內酒店

搜索熱度較２０１９年提高１７０％。從節前半個月的預訂情況來看，元旦假期國內熱門旅遊目

的地為上海、北京、廣州、南京、哈爾濱、成都、深圳、杭州、武漢、重慶。

此外，根據攜程平台用戶預約購票數據，當前預約２０２４年元旦火車票出行訂單量同比去

年同期增長１９４％。前往北京、南京、上海、重慶、廣州、成都、武漢、濟南、鄭州、杭州方

向的高鐵最為熱門，北京、哈爾濱、成都、廣州、重慶、上海、南京、武漢、濟南、長春成為元

旦熱門高鐵遊出發城市。



＊日韓港澳為出境遊十大熱門目的地＊



出境遊方面，截至１５日，攜程平台上元旦假期出境遊預訂訂單量同比增長近５倍。日本、

香港、泰國、南韓、新加坡、澳門、澳洲、美國、馬來西亞、英國為出境遊熱門目的地前十。入

境遊發展也是如火如荼，攜程大住宿「數智酒店」數據顯示，元旦期間，攜程平台入境旅遊住宿

熱度同比２０１９年同期增長２００％以上。

演唱會及音樂節附近酒店的預訂量同比２０２２年及２０１９年同期均有增長。２０２４年

元旦延續了２０２３年國內「旅遊＋演出」市場的繁榮，以廣州陳奕迅演唱會為例，截至１２月

１４日，１２月２９日至３１日演唱會場館周邊酒店預訂量同比２０１９年增長３００％，部分

熱門酒店提前１個月就已售罄。（ｓｌ）

