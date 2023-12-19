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AH股新聞

19/12/2023 16:00

《行業數據》攜程：元旦整體旅遊訂單增超３倍，其中出境遊增５倍

　　《經濟通通訊社１９日專訊》攜程（０９９６１）發布《２０２４年元旦跨年遊旅遊洞察》
顯示，截至昨日（１８日），２０２４年元旦假期內整體旅遊訂單量同比去年增長超３倍，酒店
訂單同比增長超５倍，機票增長２０５％，跟團定制遊等度假訂單增長２４０％。
　　從搜索熱度來看，攜程平台上的境內機票搜索熱度較２０１９年同期增長２６％，境內酒店
搜索熱度較２０１９年提高１７０％。從節前半個月的預訂情況來看，元旦假期國內熱門旅遊目
的地為上海、北京、廣州、南京、哈爾濱、成都、深圳、杭州、武漢、重慶。
　　此外，根據攜程平台用戶預約購票數據，當前預約２０２４年元旦火車票出行訂單量同比去
年同期增長１９４％。前往北京、南京、上海、重慶、廣州、成都、武漢、濟南、鄭州、杭州方
向的高鐵最為熱門，北京、哈爾濱、成都、廣州、重慶、上海、南京、武漢、濟南、長春成為元
旦熱門高鐵遊出發城市。
　
＊日韓港澳為出境遊十大熱門目的地＊
　
　　出境遊方面，截至１５日，攜程平台上元旦假期出境遊預訂訂單量同比增長近５倍。日本、
香港、泰國、南韓、新加坡、澳門、澳洲、美國、馬來西亞、英國為出境遊熱門目的地前十。入
境遊發展也是如火如荼，攜程大住宿「數智酒店」數據顯示，元旦期間，攜程平台入境旅遊住宿
熱度同比２０１９年同期增長２００％以上。
　　演唱會及音樂節附近酒店的預訂量同比２０２２年及２０１９年同期均有增長。２０２４年
元旦延續了２０２３年國內「旅遊＋演出」市場的繁榮，以廣州陳奕迅演唱會為例，截至１２月
１４日，１２月２９日至３１日演唱會場館周邊酒店預訂量同比２０１９年增長３００％，部分
熱門酒店提前１個月就已售罄。（ｓｌ）

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