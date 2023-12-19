《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》自２０２２年３月啟動加息，到２０２３年７月「暫

停」至今，美國本輪加息周期來到終點；２０２４年的經濟、息率走勢又將如何？經濟學家陶冬

博士接受專訪時就指，要明白減息之外還有一種政策選項，叫作不加息也不減息；２０２４年的

看點之一就是，美國的金融機構、金融產品會否出問題。目前來看，美國經濟正走向軟著陸，因

消費層面「一好遮百醜」。



＊金融若出事，聯儲反堂而皇之＊



美國聯邦基金利率從接近０％狂奔至５﹒５％－５﹒７５％，明年減多快、減多少，成為交

易員競相押大小的新遊戲。陶博認為，儘管美國核心通脹趨勢的確向下，但聯儲一定不會鬆口；

理由之一，是由供應鏈通脹推動的通脹下行得很快，但由工資推動的服務業通脹未來走勢難測；

理由之二，是美國消費依然旺盛，ＧＤＰ增速相當一段時間內料仍在聯儲的合理範圍之內。

不過，鑑於聯儲這輪非常激進的暴力加息，實際上已經令許多高槓桿、年期錯配的金融機構

、金融產品遇到各種各樣的問題，倘若這些問題慢慢浮現甚至出事，聯儲可能就堂而皇之、義無

反顧地從加息周期走向減息周期。「此時此刻，我覺得聯儲覺得可能不加息不減息，是它最好的

選項」。



＊大國發債不是債，高息暫時性＊



那麼，如何看有「最準」衰退信號指標之一：國債孳息從去年中起倒掛至今，美國三季度

ＧＤＰ年率增長仍高達５﹒２％？他表示，美國經濟「一好遮白醜」，這「一好」就是消費，而

背後是過往政府「直升機」撒下來的錢還沒有花光；另一方面則是工資上漲等等。儘管美國消費

勢頭呈現放緩，但不致突然間出現懸崖式下跌。

對於「拜登經濟學」大興赤字財政，陶博笑言，自己當年去美國讀ＰｈＤ的時候，第一篇經

濟學論文看了半天沒看明白，「現在看看，看明白了，原來這是現代貨幣理論」，而該理論的一

個核心理念就是，「大國發債不是債」。

他指，實際上，美國從２００８年就開始印鈔票，但是通脹是２０２１年、２０２２年才開

始上升的，原因是過去通脹只是以資產價格暴漲的形式出現，而之後的消費者通脹則是因兩個歷

史的偶然現象－－新冠疫情和俄烏衝突。他預期，未來通脹未必可能再回到２％，但是到３％或

者再低一點完全有可能，「我們所見到的利率大幅度上漲，這只是一個暫時性現象；在未來相當

一段時間，恐怕印鈔票還是貨幣政策的主流」。



＊本篇專訪內容所表達的純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸

誘



＊明天（２０╱１２）預告：港樓港經濟，前瞻本港樓市何時見底，香港的競爭力，敬請關注

