《經濟通通訊社１９日專訊》甘肅臨夏州積石山縣昨深夜發生６﹒２級地震，青海海東市民

和縣亦震感強烈。據《央視新聞》報道，截至今日下午１時，今次地震已造成最少１２６人死亡

、７１８人受傷、２０人失聯，其中甘肅１１３人死亡、５３６人受傷，１５５３９３間房屋損

毀；青海１３人遇難、１８２人受傷、２０人失聯。

應急管理部等三部門已向甘肅、青海兩省災區調撥中央救災物資１１﹒１５萬件。截至下午

４時，６５０頂帳篷、４０８０床棉被褥、１６０４套折疊床、３１２０件棉大衣、５０００雙

棉鞋、３００套火爐等中央和省級應急救災物資已運至積石山縣。



＊中央撥２億救災，災區宣布接受捐款帳戶＊



此外，財政部、應急管理部緊急向甘肅、青海兩省預撥中央自然災害救災資金２億元（人民

幣．下同）；甘肅省財政廳緊急下撥抗震救災資金２０００萬元；共青團中央向團甘肅省委劃撥

團費１００萬元、向團青海省委劃撥團費３０萬元用於救災。

多家企業陸續宣布捐出款項和應急物資，包括阿里巴巴、騰訊、網易、字節跳動、拼多多、

小米、比亞迪、聯想、安踏、李寧、鴻星爾克、百勝中國、３６１度、良品舖子、瑞幸咖啡、旺

旺集團、伊利、恒瑞醫藥新東方教育科技集團及東方甄選、度小滿、新茶飲公益基金、東潤公益

基金會等，蘋果ＣＥＯ庫克亦宣布蘋果將會捐款。

積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣６﹒２級地震省抗震救災現場指揮部發布接受捐贈的公告

，公開積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣紅十字會及積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣慈善協會

共兩個銀行戶口帳戶接受賑災善款，並公開物資接收地址，指目前災區急缺棉帳篷、棉被、棉衣

、棉鞋、活動板房、電熱毯、折疊床、火爐、藥品（感冒類、創傷類、消炎類）等物資。

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