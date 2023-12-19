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AH股新聞

19/12/2023 17:23

《神州金融》興業銀行獲批准發行最高１３００億人幣資本工具

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家金融監督管理總局發布關於興業銀行
（滬：６０１１６６）發行資本工具的批覆，同意興業銀行發行不超過１３００億元人民幣的資
本工具。興業銀行可在批准額度內，自主決定具體工具品種、發行時間、批次和規模，並於批准
後２４個月內完成發行，同意應在資本工具募集發行結束後１０日內向金融監管總局報告。
（ｓｌ）

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