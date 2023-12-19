《經濟通通訊社１９日專訊》國家金融監督管理總局發布關於興業銀行

（滬：６０１１６６）發行資本工具的批覆，同意興業銀行發行不超過１３００億元人民幣的資

本工具。興業銀行可在批准額度內，自主決定具體工具品種、發行時間、批次和規模，並於批准

後２４個月內完成發行，同意應在資本工具募集發行結束後１０日內向金融監管總局報告。

（ｓｌ）

