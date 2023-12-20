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AH股新聞

20/12/2023 14:50

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ一度跌停，現報１１﹒８２元人幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）曾一度跌停，跌停價
１１﹒８１元（人民幣．下同），現報１１﹒８２元，跌９﹒９％，最高價１３﹒１１元；成交
１５８０萬股，成交金額１﹒９４億元；量比１倍，換手率４﹒８％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）跌２﹒６％，報１﹒４７港元，最低價１﹒４６港元，最高價
１﹒５１港元；成交２５２﹒５萬股，成交金額３７３﹒６２萬港元；主動買沽比率３９：６１
，資金淨主動賣出７６﹒９５萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈７８３％溢價。（ｅｄ）

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