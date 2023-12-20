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AH股新聞

20/12/2023 10:06

《駐京專電》北京二手房市場：成交放大，線上看房人數增多

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》受北京市發布重磅樓市新政影響，北京地
區二手房市場成交出現較為明顯的放量。最近幾天，受大雪天氣影響，線下看房受阻，但線上看
房數量激增，ＶＲ看房再次火爆。有銷售人員稱，為線上客戶講解數量比前期大概增長了四成。
由於普宅標準調整，部分豪宅有望變成普宅，相應貸款額度將增加，以海澱區、西城區為代表的
豪宅聚集區看房人數激增。
　　從草簽情況看，中原地產監測數據顯示，１２月１６日（周六）、１２月１７日（周日），
北京地區二手房合計成交１７００套左右，比之前幾周平均上漲１５％。
　　從網簽數據看，諸葛找房數據顯示，１２月１６日（周六）、１２月１７日（周日），北京
二手房單日成交分別為１３３套和８０套，低於此前一周日均成交套數（３９５套）。這兩天新
房單日成交分別為５５６套和４９７套，高於此前一周北京新建商品房日均成交套數（４６９套
）。
　　１２月１４日，北京市住建委等５部門發布《關於調整優化本市普通住房標准和個人住房貸
款政策的通知》，降低首付款比例。對於貸款購買首套住房的居民家庭，最低首付款比例不低於
３０％。對於貸款購買二套住房的居民家庭，所購住房位於城六區（東城、西城、朝陽、海澱、
豐台、石景山區）的，最低首付款比例不低於５０％；所購住房位於城六區以外的，最低首付款
比例不低於４０％。

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