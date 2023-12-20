《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家主席習近平今日在人民大會堂會見俄

羅斯總理米舒斯京。習近平強調，中國經濟韌性強、潛力大、回旋餘地廣、長期向好的基本面沒

有改變。中國堅定推動高質量發展，推進高水平對外開放，將為包括俄羅斯在內的各國發展提供

新機遇。雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，不斷豐富合作內涵，

深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

習近平又指出，今年前１１個月，中俄雙邊貿易提前實現了年貿易額２０００億美元目標，

展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。中方願同俄方以明年中俄建交７５周年為新起點，

不斷放大兩國高水平政治關係的積極效應，在全面推進各自經濟社會發展、實現民族復興的進程

中繼續攜手前行。

米舒斯京表示，俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓

展經貿、能源、互聯互通等領域合作，辦好文化年，鞏固兩國人民世代友好。



＊中俄冀共同維護兩國能源安全＊



另外，國務院總理李強在北京與俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理定期會晤。雙方一致

認為，要拓展雙邊貿易往來及農業合作，共同維護兩國能源安全，加強互聯互通，增進人員交流

和地方合作，保障產業鏈供應鏈安全穩定。李強稱，中俄關係持續高水平運行，中方願同俄方以

明年兩國建交７５周年為契機，推動中俄關係實現新的更大發展，給世界注入更多穩定性和正能

量。雙方一致認為，當前中俄兩國都致力於發展振興，雙方要進一步提升中俄關係發展的內生動

力。

會晤後，兩國總理簽署中俄總理定期會晤聯合公報，並共同見證簽署多項雙邊合作文件。

