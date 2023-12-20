《經濟通通訊社２０日專訊》國內遊戲巨頭騰訊（００７００）和網易（０９９９９）再次

在同一賽道競爭。騰訊上周五（１５日）發布派對手遊《元夢之星》，其上線五天內在應用商店

排名一度超越網易同品類手遊《蛋仔派對》。

七麥數據顯示，《元夢之星》開服僅９０分鐘就登頂蘋果商店免費總榜，已經霸榜５天，並

進入遊戲暢銷榜Ｔｏｐ２。七麥預估，僅ｉＯＳ端流水已超過５０００萬元人民幣，而安卓端收

入通常以ｉＯＳ兩倍估算。

而網易在２０２２年５月推出手遊《蛋仔派對》，也在今年爆紅出圈。網易在２０２２年財

報中提到，《蛋仔派對》成為網易遊戲有史以來日活躍用戶數最高的遊戲。２０２３年８月份，

《蛋仔派對》的月活躍用戶突破１億，進入１２月份，《蛋仔派對》註冊用戶數突破５億。

業內人士認為，騰訊《元夢之星》的加入，讓派對遊戲市場競爭變得愈發激烈的同時，也讓

相關公司得到資本市場關注和認可。

浙商證券研報認為，派對遊戲賽道容量潛力大，騰訊的加入有利於撬動增量，進一步擴大派

對遊戲的用戶基礎和提升活躍度，打開行業規模上限。（ｌｃ）

