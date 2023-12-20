《經濟通通訊社２０日專訊》國內遊戲巨頭騰訊（００７００）和網易（０９９９９）再次
在同一賽道競爭。騰訊上周五（１５日）發布派對手遊《元夢之星》，其上線五天內在應用商店
排名一度超越網易同品類手遊《蛋仔派對》。
七麥數據顯示，《元夢之星》開服僅９０分鐘就登頂蘋果商店免費總榜，已經霸榜５天，並
進入遊戲暢銷榜Ｔｏｐ２。七麥預估，僅ｉＯＳ端流水已超過５０００萬元人民幣，而安卓端收
入通常以ｉＯＳ兩倍估算。
而網易在２０２２年５月推出手遊《蛋仔派對》，也在今年爆紅出圈。網易在２０２２年財
報中提到，《蛋仔派對》成為網易遊戲有史以來日活躍用戶數最高的遊戲。２０２３年８月份，
《蛋仔派對》的月活躍用戶突破１億，進入１２月份，《蛋仔派對》註冊用戶數突破５億。
業內人士認為，騰訊《元夢之星》的加入，讓派對遊戲市場競爭變得愈發激烈的同時，也讓
相關公司得到資本市場關注和認可。
浙商證券研報認為，派對遊戲賽道容量潛力大，騰訊的加入有利於撬動增量，進一步擴大派
對遊戲的用戶基礎和提升活躍度，打開行業規模上限。（ｌｃ）
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