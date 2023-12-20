  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/12/2023 17:25

《駐滬專電》上海出台１４條舉措支持國家重大科技基礎設施發展

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市日前發布《關於支持國家重大科技
基礎設施建設發展的若干政策措施（試行）》，共提出１４條措施，促進重大科技設施多元化投
入和高效建設。
　　《措施》支持開展關鍵技術和核心設備研究。對符合條件的項目給予原則上最高不超過
８０％、總額不超過３億元（人民幣．下同）的支持。組織設施重大科研成果向創投基金、產業
基金進行集中推介，強化設施孵化功能，發揮溢出效應。
　　同時，加大企業用戶使用設施的補貼力度，鼓勵科技型中小企業用戶通過「科技創新券」降
低設施使用成本；對於未納入「科技創新券」適用範圍的企業用戶，原則上給予每年最高不超過
５０％、總額不超過１００萬元補貼。
　　《措施》還提出，要建立設施分類評價和獎勵制度。將設施根據主要功能和服務對象進行分
類評價管理，實施「以獎代補」激勵，對於達到一定指標的設施，原則上按照１５００萬元、
１０００萬元、５００萬元三檔分梯度給予獎勵。
　　此外，要加強設施支撐和服務上海市產業能力。加強對用戶裝置建設的配套支持。上海市對
符合規定的用戶裝置給予投資補助，補助金額最高不超過核定後項目固定資產投資總額３０％、
額度不超過３０００萬元。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/12/2023 17:34  《神州金融》衝明年「開門紅」，內銀上調定存利率、派「加息券」

其他AH股新聞
More

20/12/2023 18:03  《中國要聞》中央農村工作會議：確保明年產糧１﹒３萬億斤以上

20/12/2023 17:57  《Ａ股動向》博納影業聲明「２０１１年捐款日本大地震」消息不實

20/12/2023 17:48  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金