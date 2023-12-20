《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市日前發布《關於支持國家重大科技

基礎設施建設發展的若干政策措施（試行）》，共提出１４條措施，促進重大科技設施多元化投

入和高效建設。

《措施》支持開展關鍵技術和核心設備研究。對符合條件的項目給予原則上最高不超過

８０％、總額不超過３億元（人民幣．下同）的支持。組織設施重大科研成果向創投基金、產業

基金進行集中推介，強化設施孵化功能，發揮溢出效應。

同時，加大企業用戶使用設施的補貼力度，鼓勵科技型中小企業用戶通過「科技創新券」降

低設施使用成本；對於未納入「科技創新券」適用範圍的企業用戶，原則上給予每年最高不超過

５０％、總額不超過１００萬元補貼。

《措施》還提出，要建立設施分類評價和獎勵制度。將設施根據主要功能和服務對象進行分

類評價管理，實施「以獎代補」激勵，對於達到一定指標的設施，原則上按照１５００萬元、

１０００萬元、５００萬元三檔分梯度給予獎勵。

此外，要加強設施支撐和服務上海市產業能力。加強對用戶裝置建設的配套支持。上海市對

符合規定的用戶裝置給予投資補助，補助金額最高不超過核定後項目固定資產投資總額３０％、

額度不超過３０００萬元。

