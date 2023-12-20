《經濟通通訊社２０日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１０﹒４５億元，買盤超賣盤，額度全日使用９﹒５５億元，佔每日額度１﹒８％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４５５﹒８３億元，賣盤超買
盤，額度全日反增３５﹒８３億元，佔每日額度８﹒５％。
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20/12/2023 16:21
《滬港通》北向額度全日使用９﹒５億，南向反增３５﹒８億
《經濟通通訊社２０日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１０﹒４５億元，買盤超賣盤，額度全日使用９﹒５５億元，佔每日額度１﹒８％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４５５﹒８３億元，賣盤超買
盤，額度全日反增３５﹒８３億元，佔每日額度８﹒５％。
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