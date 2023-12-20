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AH股新聞

20/12/2023 16:21

《深港通》北向額度全日反增２﹒６億，南向反增４９﹒９億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２２﹒６３億元，賣盤超買盤，額度全日反增２﹒６３億元，佔每日額度０﹒５％。
　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４６９﹒９１億元，賣盤超買
盤，額度全日反增４９﹒９１億元，佔每日額度１１﹒９％。

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