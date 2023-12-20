《經濟通通訊社２０日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）公布，公司於

近日收到國家金融監督管理總局的批覆，金融監管總局已核准楊玉成擔任公司董事長的任職資格

。楊玉成擔任公司董事長的任期自２０２３年１２月１８日起至第八屆董事會任期屆滿時止。

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