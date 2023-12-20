  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/12/2023 17:54

《國企紅籌》新華保險（０１３３６）楊玉成擔任董事長的資格獲准

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）公布，公司於
近日收到國家金融監督管理總局的批覆，金融監管總局已核准楊玉成擔任公司董事長的任職資格
。楊玉成擔任公司董事長的任期自２０２３年１２月１８日起至第八屆董事會任期屆滿時止。
（ａｃ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/12/2023 17:57  青島港擬以不逾３億人幣Ａ股發行閒置募集資金購買投資產品

下一篇新聞︰20/12/2023 17:48  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

20/12/2023 18:03  《中國要聞》中央農村工作會議：確保明年產糧１﹒３萬億斤以上

20/12/2023 17:57  《Ａ股動向》博納影業聲明「２０１１年捐款日本大地震」消息不實

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金