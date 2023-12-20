《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對甘肅臨夏州６﹒２級地震作出重要指示

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甘肅臨夏州積石山縣日前發生６﹒２級地震，造成重大人員傷亡。國家主席習近平高度重視並作

出重要指示稱，要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。



創新引領，上市公司擁抱新質生產力

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２０２３年，上市公司技術創新步履不停，保持戰略定力，堅定創新投入，積蓄發展動能。前三

季度上市公司研發支出合計１﹒０５萬億元人民幣，同比增長１０﹒７９％。



發改委：預計明年ＣＰＩ將溫和回升

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發改委新聞發言人李超１９日在新聞發布會上表示，今年ＣＰＩ總體低位運行，隨著輸入性、周

期性、季節性等因素有所改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預計明年ＣＰＩ將

溫和回升。





《上海證券報》



習近平對甘肅臨夏州６﹒２級地震作出重要指示

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甘肅臨夏州積石山縣日前發生６﹒２級地震，造成重大人員傷亡。國家主席習近平高度重視並作

出重要指示稱，要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。



現代化產業體系一年之「進」

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２０２３年，中國經濟在爬坡過坎中前行，在攻堅克難中奮進。各地各部門齊心協力、同向發力

，加快建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系，高質量發展扎實推進。



開源證券：持續推進專業能力建設

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開源證券董事長李剛近日在接受採訪時表示，作為資本市場的「看門人」，證券公司在推進資本

市場深化改革、維護投資者權益方面責任重大、義不容辭。證券公司應當積極作為，通過提升服

務質量和專業能力，為活躍資本市場貢獻一份力量。





《證券時報》



安徽打造對外開放新高地

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作為長江經濟帶的重要樞紐，安徽依託臨江向海的區位優勢、產業聚集的資源優勢、自貿區的政

策優勢，不僅構築了「走得出去」的要道，更練就了「拿得出手」的本領，對外開放水平及區域

吸引力持續提升。



發改委：準確把握中國經濟發展面臨的形勢和發展大勢

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「全面推進中國式現代化建設」經濟形勢系列報告會首場報告會１９日在京舉行，發改委主任鄭

柵潔在會上表示，要穩定預期、增強信心，準確把握中國經濟發展面臨的形勢和發展大勢。



注入強大發展信心，激活民營經濟新預期

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近日召開的中央經濟工作會議在定調明年經濟工作的同時，也激活了民營經濟新預期。多家上市

公司掌舵者在接受採訪時認為，會議給產業和公司注入更強的信心與動能，同時還為行業發展指

明了方向。（ｌｃ）

