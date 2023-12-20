《神州經脈》滬深股市今日疲態依舊，滬綜指愈跌愈深，以全日最低位收市，收跌

１﹒０３％，報２９０２﹒１１點，危站二千九，並創近１４個月新低。深成指收跌１﹒４％，

創業板指跌１﹒３６％。全國住房和城鄉建設工作會議即將召開，市場觀望樓市新政，地產股跌

幅大，股市跌跌不休成交縮，券商股全線跌，最強寒潮之下，煤炭及電力股逆市升。成交仍低迷

，兩市成交額６６３６億元（人民幣．下同），較上個交易日增３％。外資今日通過滬股通、深

股通淨流出１５﹒４億元，為連續兩個交易日流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開逾百點後很快回吐過半漲幅，午後漲幅繼續收

窄，尾盤略有反彈，收報７﹒１３３６，較上個交易日４時３０分收盤價升９９點子，止兩連跌

，全日在７﹒１２２２至７﹒１３７５之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９６６，較上個交易日升１６點子，與市場預測偏離仍

超逾３００點，上個交易日報７﹒０９８２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今日在人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京。習近平指，今年前１１個月

，中俄雙邊貿易提前實現了與俄羅斯總統普京共同制定的年貿易額２０００億美元目標，展現出

兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。中俄雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民

心互通優勢，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。米舒斯

京表示，俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能

源、互聯互通等領域合作。



２﹒ 人民銀行公布，１２月份，１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒４５％，５年期以

上報４﹒２％，均與上月持平，一如市場預期。其中１年期ＬＰＲ連續四個月持平，５年期穩勢

則已延續半年。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，自８月實現非對稱下調以來，１２月ＬＰＲ報

價維持不變，主要與ＭＬＦ（一年期中期借貸便利）政策利率維持不變、市場利率延續高位運行

、銀行淨息差持續承壓等因素有關，ＬＰＲ報價沒有相應下調的動力和空間。預計２０２４年人

行大概率仍將引導ＬＰＲ適度下行，進而推動融資成本穩中有降，激活生產消費信貸需求，但

ＬＰＲ和新發貸款利率進一步下行空間將有所收窄。



３﹒ 國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等單位聯合主辦的「漢語盤點２０２３」揭曉

儀式今日在北京舉行，「振」、「危」分別當選年度國內字、國際字，「高質量發展」、「

ＣｈａｔＧＰＴ」分別當選年度國內詞、國際詞。據主辦單位解說，長路有險夷，無論是國家還

是個體，面對挑戰時不失本心、遭遇風雨時行之不輟，進一寸有一寸的歡喜，就當得起一個「振

」字。高質量發展，是立足於中國式現代化建設全局的戰略選擇。２０２３年，巴以衝突再次爆

發，無數人籠罩在陰霾之下；日本不顧反對排放核污染水，海洋生態安全受到威脅。

ＣｈａｔＧＰＴ不斷迭代升級，是危機還是機遇需要時間驗證。



４﹒ 中國繼續拋售美債，據美國財政部公布的１０月國際資本流動報告（ＴＩＣ），中國１０

月持美債７６９６億美元，較９月下降８５億美元，連續七個月拋售美債，且總持倉連續五個月

創２００９年５月以來的十四年新低，逼近當時的持債水平７７６４億美元，但中國仍是美國第

二大「債主」。截至１０月，中國的美債持倉較去年１２月減少９７５億美元，降幅１１﹒２％

；十個月內僅３月增持。美債最大「債主」仍是日本，１０月日本增持美債１１８億美元至

１﹒０９８２萬億美元，在９月結束三個月連增後重回增勢。



５﹒ 阿里巴巴董事長蔡崇信發全員信宣布，阿里集團ＣＥＯ、淘天集團董事長吳泳銘將兼任淘

天集團ＣＥＯ。這是阿里首次出現一位集團ＣＥＯ同時兼任兩大核心業務的ＣＥＯ。據內媒《

３６氪》報道，吳泳銘就已經分拆出去的幾個業務做新規劃：盒馬在考慮出售、餓了麼或將有新

的資本動作，優酷則正考慮併入阿里影業，但前提是能夠穩定盈利。不過，有內媒引述盒馬回應

，該消息為不實傳聞。另外，阿里巴巴宣布，為持續優化資本回報率，提升股東價值，將設立一

家新的資產管理公司專注管理公司非核心資產的營運。



６﹒ 小米汽車三名員工擅自參與投資機構研討會，傳播大量錯誤、不實信息，嚴重誤導市場、

擾亂小米汽車正常業務開展，小米集團發布聲明，對三人作出辭退處理、永不錄用，並依法追究

法律責任。聲明並指，媒體《ＺＡＫＥＲ》員工包某某、「小白買車」員工關某某違反《保密承

諾書》，洩密新車ＳＵ７的資訊，小米將追責。《ＺＡＫＥＲ》隨後發布致歉聲明，向小米汽車

道歉，並表示已對涉事的汽車事業部員工包某某做出開除處分，永不錄用。



７﹒ 中國外交部發言人汪文斌今日主持例行記者會，就記者提問，中方擱置中國和阿根廷兩國

央行之間，約６５億美元的貨幣互換協議安排。汪文斌沒有正面回應，稱「你提到的相關問題，

建議向主管部門來了解」。他重申，中方的一貫原則立場，堅持在平等互利的基礎上同阿根廷開

展互利合作。有「阿根廷特朗普」之稱的政治人物米萊（Ｊａｖｉｅｒ Ｍｉｌｅｉ）成為新一

任阿根廷新總統後，本月推出經濟休克療法的第一波措施，把披索貶值５４％，並宣布了一系列

削減開支的舉措，這些舉措得到國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）的歡迎。



８﹒ 據香港金管局網站，人民銀行今日在香港發行５０億元（人民幣．下同）６個月期人民幣

央票，中標利率為２﹒８％，較上次（９月１９日）創下的同期限央票中標利率新高３﹒３８％

大幅回落５８個基點，亦低於上個月（１１月２１日）發行的３個月期央票，且本次發行量明顯

低於１１月的３００億元及９月的１５０億元。本次６個月期央票的總申請額為２４３﹒８９億

元。據此計算，投標倍數為４﹒９７倍。起息日為２０２３年１２月２２日，到期日為２０２４

年６月２１日，到期日遇節假日順延。（ｓｌ）

