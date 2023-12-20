《鍾之日記》１２月２０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



香江魚缸在連跌兩日後，今日終於再見反彈。恒指今早高開１４２點，一度升２３６點，高

見１６７４１，午後Ａ股續尋底，拖累恒指升幅，恒指收市升１０８點或０﹒６６％，報

１６６１３點。大市全日成交９００﹒３６億元

滬深股市今日疲態依舊，滬綜指愈跌愈深，以全日最低位收市，收跌１﹒０３％，報

２９０２﹒１１點，危站二千九，並創近１４個月新低。全國住房和城鄉建設工作會議即將召開

，市場觀望樓市新政，地產股跌幅大，股市跌跌不休成交縮，券商股全線跌，最強寒潮之下，煤

炭及電力股逆市升。成交仍低迷，兩市成交額６６３６億元人民幣，較上個交易日增３％。外資

今日通過滬股通、深股通淨流出１５﹒４億元人民幣，為連續兩個交易日流出。



＊吴泳銘統一指揮，阿里股價揚＊



阿里巴巴（０９９８８）管理層再變陣，集團首席執行官、淘天集團董事長吳泳銘將兼任淘

天集團首席執行官。自此，吳泳銘將同時擔任阿里巴巴集團、淘天集團和阿里雲智能集團三項

ＣＥＯ職務，確保集團聚焦核心戰略電器和雲，形成統一調度指揮和高壓強的持續投入。

原本掌管淘天集團的戴珊，轉為協助籌建阿里巴巴集團資產管理公司，阿里無公布其職稱，

只強調是「阿里巴巴變革之後新的業務職能」。該新成立的資產管理公司，會專注管理集團非核

心資產的營運。

阿里巴巴主席蔡崇信今日發全員信，並以《唯一不變的是變化》為題。他提到吳泳銘接任阿

里集團ＣＥＯ三個月，明確了全集團的戰略重心和優先級選擇，圍繞主業進行了堅決的取捨，同

時全面推動管理團隊年輕化改革。他表示︰「全新的時代，需要全新的戰略和組織體系變革。正

視過去，面向未來，改變自己，相信經歷這輪變革的阿里巴巴將完成蛻變。」

此外，據內媒消息指，統一指揮官吳泳銘已做出一系列資本規劃，包括考慮出售盒馬，餓了

麼或有新的資本動作，優酷則正考慮併入阿里影業（０１０６０）。不過，有內媒引述盒馬回應

，該消息為不實傳聞。

阿里巴巴今日漲近２﹒７％，收報７２﹒５５元，阿里影業亦升１％，阿里健康

（００２４１）則跌近１％。



＊ＬＰＲ按兵不動，地產股待救＊



人行一如市場預期，維持１２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不改變，１年期ＬＰＲ連續四

個月持平，５年期穩勢則已延續半年。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，ＬＰＲ報價維持不變，

主要與ＭＬＦ政策利率維持不變、市場利率延續高位運行、銀行淨息差持續承壓等因素有關，

ＬＰＲ報價沒有相應下調的動力和空間。他預計，２０２４年人行大概率仍將引導ＬＰＲ適度下

行，但ＬＰＲ和新發貸款利率進一步下行空間將有所收窄。

全國住房和城鄉建設工作會議２１日－２２日召開，將部署明年工作重點。市場觀望觀望樓

市新政，內房股升跌不一，萬科（０２２０２）升０﹒３％，消息指至少２家向萬科提供貸款的

國資險企與金融監管當局商討後，同意為萬科提供償債空間。

龍湖（００９６０）收升逾２％，據報公司在今日已提前償還２０億元銀團貸款，該銀團貸

款總額１５３億元，２０２４年１月到期。

華南城（０１６６８）大跌５％，公司公布有４筆票據徵求同意失效，涉本金逾１１億美元

。



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