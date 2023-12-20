《經濟通通訊社２０日專訊》今年中國資本市場總是出現關於「外資大幅撤離中國」的傳言

。對此，高盛亞洲（除日本外）股票資本市場聯席主管王亞軍近日在接受採訪時表示，國際資本

沒有大幅撤出中國市場，也沒有顯著流入其他新興市場。儘管更加謹慎，國際投資者仍在積極地

參與中國項目，尤其是對優質中國項目仍有大量需求。



＊國際資本在等待市場反彈＊



王亞軍指出，通過計算每年中國企業在境外通過ＩＰＯ和再融資等渠道的平均融資額，再比

對今年韓國、印度、日本，以及新加坡、泰國、馬來西亞等東南亞市場的融資額可見，資本並未

從中國顯著流入其他亞洲市場，並且這些國際資金也沒有回流至發達市場。他認為，「所以說國

際資本其實並沒有大規模地流走，大家都在等待市場的反彈。」

王亞軍表示，中國經濟體量龐大，任何一個想要做國際投資的理性投資者都不可能忽視中國

市場。短期內資金的波動是正常的，但往前看，中國在岸和離岸市場的融資量占到亞洲市場的

７５％。這一龐大體量的資本市場對資金有天然的吸引力，對於國際資金來說，只是入場的時間

、入場的成本問題。（ｌｃ）

