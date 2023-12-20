《經濟通通訊社２０日專訊》據深圳機場（深：００００８９）消息，繼２０１９年後，深
圳機場今年累計旅客量近日已再度突破５０００萬人次，客運業務恢復至２０１９年同期水平。
國內航線方面，深圳機場國內客運通航點已近１３０個，國內航線旅客量已超過２０１９年
同期水平。國際及地區客運航線通航點達到３５個，覆蓋全球五大洲。目前，深圳機場每周出入
境客運航班超過６００班，其中東盟航線網絡及業務量位列國內機場前列。（ｒｙ）
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20/12/2023 10:50
《大灣區》深圳機場今年旅客量破五千萬人次，返２０１９年水平
《經濟通通訊社２０日專訊》據深圳機場（深：００００８９）消息，繼２０１９年後，深
圳機場今年累計旅客量近日已再度突破５０００萬人次，客運業務恢復至２０１９年同期水平。
國內航線方面，深圳機場國內客運通航點已近１３０個，國內航線旅客量已超過２０１９年
同期水平。國際及地區客運航線通航點達到３５個，覆蓋全球五大洲。目前，深圳機場每周出入
境客運航班超過６００班，其中東盟航線網絡及業務量位列國內機場前列。（ｒｙ）
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