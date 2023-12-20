《經濟通通訊社２０日專訊》順豐控股（深：００２３５２）、圓通速遞

（滬：６００２３３）、申通快遞（深：００２４６８）、韻達股份（深：００２１２０）四家

Ａ股快遞公司陸續披露１１月快遞業務經營簡報。其中，不含豐網業務的順豐速運物流業務單票

收入同比下降４﹒１７％。圓通、申通和韻達三家單票收入同比降幅再次擴大，其中申通和韻達

降幅創年內新高，達１６﹒０３％和１７﹒３６％。

有快遞公司內部人士透露，此前快遞行業每年９月至過年期間為一年旺季，快遞公司都會進

行調價行為，通常單票價格會漲０﹒１元或０﹒１５元（人民幣．下同）。在最旺的雙１１期間

，快遞公司會再臨時性調價。但今年１１月快遞單票價格並沒有旺起來，部分快遞公司的省區在

雙１１高峰期沒有任何旺季加收、部分省區只漲價了幾天，導致１１月單票收入整體同比依舊大

幅下調。此外，也有快遞公司在１２月初已第一時間「下場搶量」，預計低價搶量還會繼續席卷

快遞行業。

一位快遞公司的中層人士指出，大盤件量增速變慢、低於預期，且不少轉運中心產能過剩，

供大於求，因此各家開始放價搶存量，以進一步分攤場地、人工及車輛的成本。另一位快遞公司

的分公司負責人表示，價格還會繼續捲，分公司利潤確實也不會一年比一年高。（ｒｙ）

