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AH股新聞

20/12/2023 17:08

《行業數據》１１月快遞旺季單票收入同比大降，行業價格戰將持續

　　《經濟通通訊社２０日專訊》順豐控股（深：００２３５２）、圓通速遞
（滬：６００２３３）、申通快遞（深：００２４６８）、韻達股份（深：００２１２０）四家
Ａ股快遞公司陸續披露１１月快遞業務經營簡報。其中，不含豐網業務的順豐速運物流業務單票
收入同比下降４﹒１７％。圓通、申通和韻達三家單票收入同比降幅再次擴大，其中申通和韻達
降幅創年內新高，達１６﹒０３％和１７﹒３６％。
　　有快遞公司內部人士透露，此前快遞行業每年９月至過年期間為一年旺季，快遞公司都會進
行調價行為，通常單票價格會漲０﹒１元或０﹒１５元（人民幣．下同）。在最旺的雙１１期間
，快遞公司會再臨時性調價。但今年１１月快遞單票價格並沒有旺起來，部分快遞公司的省區在
雙１１高峰期沒有任何旺季加收、部分省區只漲價了幾天，導致１１月單票收入整體同比依舊大
幅下調。此外，也有快遞公司在１２月初已第一時間「下場搶量」，預計低價搶量還會繼續席卷
快遞行業。
　　一位快遞公司的中層人士指出，大盤件量增速變慢、低於預期，且不少轉運中心產能過剩，
供大於求，因此各家開始放價搶存量，以進一步分攤場地、人工及車輛的成本。另一位快遞公司
的分公司負責人表示，價格還會繼續捲，分公司利潤確實也不會一年比一年高。（ｒｙ）

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