《經濟通通訊社２０日專訊》小米汽車三名員工擅自參與投資機構研討會，傳播大量錯誤、

不實信息，嚴重誤導市場、擾亂小米汽車正常業務開展，小米集團（０１８１０）對其做辭退處

理、永不錄用，並依法追究法律責任。另有兩家媒體員工違反《保密承諾書》，洩密新車資訊，

小米將追責。

小米集團發布關於小米汽車相關惡意洩密及謠言的聲明，２０２３年１１月和１２月，小米

汽車部三名前員工於在職期間，以收取「咨詢費用」為目的，未經許可擅自參與外部券商、投資

機構組織的所謂「小米汽車研討會」，臆造傳播大量錯誤、不實信息，嚴重誤導市場、擾亂小米

汽車正常業務開展。以上三名員工，即於某某 （前電控系統與軟件團隊員工）、施某（前沖鑄

工藝團隊員工）、張某（前量產質量團隊員工），嚴重違背《小米集團員工行為准則》及公司規

定的保密義務，小米集團已對其做辭退處理、永不錄用，並依法追究法律責任。同時，小米集團

對組織相關活動的券商、投資機構，保留追究法律責任的權利。



＊兩媒體疑洩密新車資訊，小米將追責＊



聲明又提到，１２月１７日，媒體《ＺＡＫＥＲ》員工包某某、「小白買車」員工關某某，

在簽署《保密承諾書》、明知保密義務與相應罰則的情況下，未經許可有意洩露保密拍攝內容。

經小米集團保密管理團隊查實，以上兩人已承認其違反保密義務的行為。經與其所屬媒體溝通，

小米將依據雙方簽署的《保密承諾書》相應條款追究兩人及所屬媒體洩密責任，包括並不限於公

開道歉、罰金。

近日，小米汽車ＳＵ７兩版本續航參數曝光，ＳＵ７的實車照片遭洩露。照片疑似是小米

ＳＵ７媒體靜態拍攝活動洩露所致。小米汽車早前回應稱，已鎖定洩密媒體，將根據簽署的《保

密承諾書》進行追責，據悉該保密協議簽署金額為３００萬元人民幣。（ｃｔ）

