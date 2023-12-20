《經濟通通訊社２０日專訊》一如市場預期，人民銀行今早公布的１２月１年期貸款市場報

價利率（ＬＰＲ）報３﹒４５％，５年期以上報４﹒２％，均與上月持平。１年期ＬＰＲ連續四

個月持平，５年期穩勢則已延續半年。

市場缺驚喜，上證綜合指數（滬綜指）微幅低開０﹒０１％，報２９３２﹒１２點，深成指

高開０﹒１５％，電力股造好，通信設備股走低。

美國商務部周二（１９日）發布公告，將在中國的１３家企業列入「未經核實清單」

（Ｕｎｖｅｒｉｆｉｅｄ Ｌｉｓｔ）。名單中多為電子公司，包括：北京盛博協同科技有限責

任公司、貝萊勝電子（廈門）有限公司、富聯精密電子（天津）有限公司、深圳博智通達科技有

限公司、深圳嘉立創科技發展有限公司、深圳金格朗科技有限公司等。被列入清單意味著，美國

公司向這些實體出口受到美國《出口管制條例》約束的物項時，不再享受通常的許可豁免，甚至

對一些無需許可的低技術水平物項，也需要中國實體聲明最終用途、用戶和目的地國家，並同意

美國方面的核查。

人民銀行今日結束連續四日淨回籠，今進行１３４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，

１５１０億元１４天期逆回購操作，淨投放２００億元。（ｃｔ）

