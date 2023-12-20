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AH股新聞

20/12/2023 15:06

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒５％，深證Ｂ收跌０﹒９％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒５％，報２２４﹒０２點。深證Ｂ股指
數收跌０﹒９％，報１０３８﹒５７點。

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