《經濟通通訊社２０日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒５％，報２２４﹒０２點。深證Ｂ股指
數收跌０﹒９％，報１０３８﹒５７點。
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20/12/2023 15:06
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒５％，深證Ｂ收跌０﹒９％
《經濟通通訊社２０日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒５％，報２２４﹒０２點。深證Ｂ股指
數收跌０﹒９％，報１０３８﹒５７點。
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