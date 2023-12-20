《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行今公布１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報

３﹒４５％，連續四個月持平，５年期報４﹒２％，穩勢已延續半年。滬綜指低開０﹒０１％，

半日收市跌０﹒４％，報２９２０﹒６３點，深成指跌０﹒６８％，創業板指跌０﹒７２％。兩

市半日成交４０１６億元，較上一個交易日（１９日）增約２％。

券商、多模態ＡＩ板塊走弱，國新文化（滬：６００６３６）跌超７％，信雅達

（滬：６００５７１）跌近７％，萬興科技（深：３００６２４）跌５％，漢王科技

（深：００２３６２）、昆侖萬維（深：３００４１８）跟跌。

近期國內遭遇入冬以來的最強寒潮，用電用氣需求處於歷史高位。據中央氣象台消息，今晨

山西大同錄得零下３３﹒２度，內蒙古清水河、山西陽曲、河北保定等地最低氣溫均破歷史極值

。發改委表示會同煤電油氣運保障工作部際協調機制各成員單位和有關地方，全力增加電力、天

然氣頂峰保供能力。

電力股逆市走強，閩東電力（深：０００９９３）漲停，華能國際（滬：６０００１１）升

４﹒４％，申能股份 （滬：６００６４２）升２﹒２％，皖能電力（深：０００５４３）、江

蘇新能（滬：６０３６９３）、陝西能源（深：００１２８６）紛漲。（ｒｙ）

